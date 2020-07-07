Уже много лет лидер мотоклуба "Ночные волки" Александр Залдастанов, известный как "Хирург", не платит алименты на содержание своих двух дочерей.

Об этом рассказала мама девочек бывшая модель Наталья Лебедева.

"У меня на руках судебный приказ от 3 июня 2013 года, согласно которому Хирург должен оплачивать содержание своих детей ежемесячно в размере 1/3 части заработной платы или иного дохода. А мне приставы заявляют, что он безработный, что они якобы не нашли у него никакого имущества и даже жилья, что все многомиллионные государственные гранты, о которых открыто написано в Интернете и которые получили "Ночные волки", лично к Залдастанову никакого отношения не имеют", — поясняет Лебедева.

"Я устала ждать у моря погоды. Хирург делает политическую карьеру, завязанную на патриотизме, на молодежи, на детях. Он получает за это награды из рук президента. Но какой пример он подает подрастающему поколению, если две его дочери живут практически в нищете. Младшая так похожа на него внешне… Старшая — вылитая по характеру. Им пришлось сменить несколько школ, потому что в спину бросали: "А! Дочки Хирурга!". Никому не объяснишь, за что он, не задумываясь, выбросил их из своей жизни", — добавила женщина.