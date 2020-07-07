Больше полутысячи детских лагерей работают в России

Больше 540 летних лагерей ждут российских школьников. Они открыты в большинстве регионов страны.

Информацию озвучили в Министерстве просвещения.

"По данным мониторинга, в настоящее время у нас открыто 545 лагерей", — рассказала директор департамента госполитики в сфере защиты прав детей министерства просвещения РФ Лариса Фальковская.

Детские лагеря открыли в тех регионах, где позволяет эпидемиологическая обстановка. В течение лета их количество будет расти.

Так, в Приморье с 15 июля планируют открыть более 500 детских оздоровительных лагерей. В них отдохнут свыше 23 тысяч школьников.

Ранее "Правда.Ру" писала, что детей до 14 лет не рекомендуется кормить грибами. Такой совет родителям дали в Роспотребнадзоре. Это связано с тем, что в России каждый год регистрируется около тысячи случаев отравления грибами, около 30 из них заканчиваются летальным исходом. Тяжелее всего такие отравления переносят дети.