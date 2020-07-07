Школьника заставили снять слуховой аппарат на ЕГЭ

Выпускника одной из московских школ заставили снять слуховой аппарат. В противном случае его отказывались допустить до ЕГЭ.

О ЧП, которое произошло в школе №875, сообщила одна из столичных радиостанций.

"Прокуратура Москвы проводит проверку по сообщениям средств массовой информации о нарушении прав школьника с ограниченными возможностями здоровья при сдаче экзамена в столичной школе", — заявила детский омбудсмен Москвы Людмила Нефедова.

Между тем в столице участников ЕГЭ не заставляют даже носить маски и перчатки. Как рассказали в пресс-службе столичного департамента образования и науки, выпускники сами принимают решение о мерах безопасности. Большинство из них средствами индивидуальной защиты все же пользуется. А вот те, кто участвуют в организации экзамена, носят маски и перчатки в обязательном порядке.

Сегодня в России проходит экзамен по русскому языку. ЕГЭ по этому предмету идет два дня — 6 и 7 июля. Это самый масштабный экзамен. Школьники уже показали свои знания по географии, литературе и информатике. На этой неделе их также ждет ЕГЭ по профильной математике, который пройдет 10 июля.