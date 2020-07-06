В России снизился уровень крайней бедности

Эксперты установили, что в 2019 году доля россиян за чертой бедности снизилась по сравнению с 2018 годом и составила 12,3% вместо 12,9%.

Авторы исследования особое внимание уделили проблеме крайней бедности, выяснив, что в РФ доходы 1,9% жителей составляют менее 50% от прожиточного минимума. Данный показатель также снизился по сравнению с 2018 годом, когда он был равен 2,1%.

Население, находящееся за чертой бедности, неравномерно распределено по стране. По данным экспертов, в Тыве 6,6% жителей находятся в очень тяжелом финансовом положении. Плачевная ситуация наблюдается и в Ингушетии - здесь крайне бедными являются 4,8% населения, в Республике Алтай - 4,2%.

Эксперты напоминают и о том, что мировой экономический кризис, вызванный пандемией COVID-19, также может отразиться на качестве жизни россиян, но негативный эффект должен частично компенсироваться благодаря тем мерам поддержки, которые сегодня оказывает государство.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что вслед за COVID-19 Россию может ждать эпидемия бедности.