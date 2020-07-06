ГИТИС составит "черный список" абитуриентов

Имена неадекватных абитуриентов внесут в специальный перечень. Его намерен составить российский институт театрального искусства, известный как ГИТИС.

Когда "черный список" будет готов, его разошлют приемным комиссиям других творческих вузов.

"Те, кто поступает в ГИТИС, одновременно подают документы и во все другие вузы так называемой большой пятерки. То, что все те же дети будут пробовать свои силы во всех остальных вузах — это ВГИК, Щепка, Щука, Школа-студия МХАТ — к гадалке не ходи. Мы подумали о том, чтобы составить список этих опасных абитуриентов и обмениваться друг с другом", — заявил ректор института Григорий Заславский.

Он отметил, что в этом году приемная комиссия столкнулась с опасным поведением некоторых абитуриентов. Так, один из потенциальных студентов показал трюк — имитировал выстрел в грудь. Трое выпускников, пришедших на вступительное испытание, имели при себе ножи. А одна девушка едва не распылила газовый баллончик на приемную комиссию.

Ранее "Правда.Ру" писала, что лучшим вузом России, где преподают физику, признан Московский государственный университет им. Ломоносова. Математику лучше всего преподают в Высшей школе экономики, а химию — в МГУ и Новосибирском госуниверситете.