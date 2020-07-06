Каждый пятый пенсионер в России вынужден работать

Число пенсионеров, которые вынуждены продолжать работать, увеличилось в России. Сейчас трудовую деятельность официально ведут 19,6% пенсионеров.

Данные приводит Пенсионный фонд России.

"Доля работающих пенсионеров в общей численности пенсионеров, состоящих на учете в системе ПФР, увеличилась и на 1 января 2020 года составила 19,6% (на 1 января 2019 года — 19,4%). После выхода на пенсию продолжает трудиться каждый пятый пенсионер", — говорится в докладе о результатах комплексного мониторинга социально-экономического положения пожилых людей в 2019 году.

Чаще всего работать приходится пенсионерам Хабаровского края, Калужской, Московской, Владимирской и Смоленской областей. Меньше всего работающих пенсионеров в Дагестане, Чечне, Ингушетии и Кабардино-Балкарии.

Также стало известно, в каких регионах России получают самые высокие пенсии. Это Чукотский и Ненецкий автономные округа. Местные пенсионеры получают 28,2 и 25,2 тысячи рублей в месяц соответственно. В тройку лидеров попала Камчатка, где пенсия составляет 24,4 тысячи рублей.

Ранее "Правда.Ру" писала, что, по мнению экспертов, российские власти намерены провести еще одну пенсионную реформу. Ее ждут в 2024–2025 годах.