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Филолог объяснил, когда уместно использовать слово "Питер"

Общество

Известные русские писатели употребляли слово "Питер" в интимных переписках, указывая на любимое место.

Такое мнение выразил доктор филологических наук, профессор кафедры русского языка РГПУ им. Герцена Валерий Ефремов.

"В слове "Питер", видимо, была мысль о своем родном и любимом месте, но оно скорее для интимного пользования. Никто из классиков русской литературы публично не использует это слово на страницах книг", — пояснил профессор.

Ефремов утверждает, что слово "Питер" неуместно употреблять в СМИ, он предлагает оставить это слово жителям Санкт-Петербурга.

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