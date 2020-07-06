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Самый масштабный экзамен сдают школьники России

Общество

Нарушений на ЕГЭ по русскому языку не зафиксировано. Экзамен по этому предмету сдают сегодня российские школьники. 

Экзамен во всех регионах стартовал вовремя.

"Как я уже говорил, самый большой экзамен. Все проходит в штатном режиме у нас, без серьезных сбоев", — рассказал врио главы Рособрнадзора Анзор Музаев.

ЕГЭ по русскому языку будет проходить два дня — 6 и 7 июля.

Школьники уже показали свои знания по географии, литературе и информатике. На этой неделе их также ждет ЕГЭ по профильной математике, который пройдет 10 июля.

13 июля выпускники сдадут историю и физику, 16 июля — обществознание и химию, 20 июля — биологию и письменную часть экзамена по иностранному языку, 22 и 23 июля запланированы устные экзамены по иностранным языкам. Дополнительный период назначен на 3-8 августа.

Ранее "Правда.Ру" писала, что ЕГЭ по истории и биологии могут дополнить новой темой. Речь идет об эпидемии коронавируса. С такой инициативой выступили педагоги регионов Сибири.

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