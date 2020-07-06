Скончался легендарный футболист киевского "Динамо"

В воскресенье, 5 июля, ушел из жизни Владимир Трошкин, легендарный защитник киевского "Динамо".
Об этом сообщила сегодня пресс-служба национальной сборной Украины.
Трошкин пришел в футбол в начале 70-х годов и с тех пор стал настоящей звездой не только родного клуба, но и сборной Союза:
- 4-хкратный чемпион СССР, обладатель Кубка СССР, Суперкубка Европы и Кубка кубков 1975 года, серебряный призер Евро-1972, бронзовый — Олимпийских игр 1976 года в Монреале;
- в составе "Динамо" провел 273 официальных матча, забил 27 голов;
- в составе сборной Советского Союза провел 31 матч, забил один гол.
По завершении футбольной карьеры перешел на тренерскую работу.
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