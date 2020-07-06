Скончался легендарный футболист киевского "Динамо"

В воскресенье, 5 июля, ушел из жизни Владимир Трошкин, легендарный защитник киевского "Динамо".

Об этом сообщила сегодня пресс-служба национальной сборной Украины.

Трошкин пришел в футбол в начале 70-х годов и с тех пор стал настоящей звездой не только родного клуба, но и сборной Союза:

4-хкратный чемпион СССР, обладатель Кубка СССР, Суперкубка Европы и Кубка кубков 1975 года, серебряный призер Евро-1972, бронзовый — Олимпийских игр 1976 года в Монреале;

в составе "Динамо" провел 273 официальных матча, забил 27 голов;

в составе сборной Советского Союза провел 31 матч, забил один гол.

По завершении футбольной карьеры перешел на тренерскую работу.