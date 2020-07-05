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Врач назвал главную проблему второй волны коронавируса

Общество

Экс-глава всемирного профсоюза врачей WMA, профессор Леонид Эйдельман объяснил главную опасность наступления второй волны коронавирусной пандемии. Об этом пишет РИА "Новости".

По его словам, новая вспышка инфекции придется на осень — сезон, когда люди чаще всего болеют всевозможными респираторными заболеваниями. По этой причине, как подчеркнул Эйдельман, будет гораздо труднее отличить больных коронавирусом от тех, кто просто чихает и кашляет.

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