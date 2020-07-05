Опубликована инструкцию по законному получению двух пенсий

В России официально можно получать две пенсии. Однако касается это только бывших сотрудников силовых структур.

Их выплаты после выслуги лет не суммируются с другими социальными выплатами. Об этом стало известно из блога "Сотрудник Пенсионного фонда".

"Дело в том, что специализированные пенсии не суммируются с обычными выплатами. По этой причине россиянин может получить военную пенсию после завершения службы", — утверждает автор блога.

Для получения дополнительных выплат, ушедший на выслугу лет сотрудник, должен проработать в гражданской сфере не менее 11 лет.