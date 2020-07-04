В Британии умер самый старый кот

Мэйн-кун прожил 31 год.

Кот породы Мейн-кун умер в Британии. Если судить по человеческим меркам, животному было почти 150 лет.

Хозяйка кота Мишель Херитедж рассказала, что животное у нее появилось благодаря друзьям, которые подарили ей его на 20-летие. По мнению хозяйки, причиной долгой жизни животного была забота и любовь.

Известно, что животное было абсолютно здорово и скончалось по естественным причинам.