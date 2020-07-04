Родные 57-летнего отца Хабиба Нурмагомедова призывают людей не приезжать на его похороны.
Родственники опасаются распространения коронавирусной инфекции среди участников похоронной церемонии.
Известно, что отца известного спортсмена лечили от инфекции COVID-19.
"Я не хочу, чтобы это пневмония дальше распространялась. Вы знаете, к каким трагедиям приводит болезнь", — сказал брат покойного Абдулманапа Нурмагомедова.
На переговорах в Берлине Москва намерена потребовать от Киева конкретных мер по урегулированию ситуации в Донбассе. Ответ должен быть представлен до 6 июля.