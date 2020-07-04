Родные 57-летнего отца Хабиба Нурмагомедова призывают людей не приезжать на его похороны.

Родственники опасаются распространения коронавирусной инфекции среди участников похоронной церемонии.

Известно, что отца известного спортсмена лечили от инфекции COVID-19.

"Я не хочу, чтобы это пневмония дальше распространялась. Вы знаете, к каким трагедиям приводит болезнь", — сказал брат покойного Абдулманапа Нурмагомедова.