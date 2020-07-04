В России предложили увеличить студенческие стипендии

Стипендии, которые получают студенты за успешную учебу, слишком низкие. Их необходимо повысить до уровня МРОТ, который сейчас в России составляет 12 130 рублей.

Такая рекомендация содержится в аналитическом докладе "Уроки "стресс-теста": вузы в условиях пандемии и после нее". Документ был подготовлен по инициативе Минобрнауки РФ. Для аспирантов стипендия должна быть еще выше — не ниже средней зарплаты в регионе.

В вузах в такое повышение стипендий верят мало.

"Это, конечно, очень желаемая вещь и справедливая. Конечно, хорошо сделать ситуацию немножко похожей на те времена, когда мы сами были студентами, когда можно было на стипендию практически месяц нормально жить. Сейчас это никак невозможно. И никаким образом не стимулирует людей поступать в аспирантуру. Я знаю, что студент получает 1600 рублей в месяц, а аспирант немногим больше. Но это совершенно никакой не стимул. Конечно, было бы здорово повысить стипендии", — считает декан факультета экономических и социальных наук РАНХиГС при Президенте России Александр Чичин.

Он отметил, что в принятых поправках в Конституцию указано, что минимальный размер оплаты труда должен быть не ниже прожиточного минимума. И это вполне соотносится с необходимостью повышения стипендий студентам и аспирантам.