Александр Малькевич: "Да, "Шугалей-2" будет"

Российский журналист Александр Малькевич в Telegram-канале "Media Малькевич" раскрыл основные факты, касающиеся второй части нашумевшего остросюжетного боевика"Шугалей".

Съёмки "Шугалей-2" уже подходят к концу, и его выход запланирован на осень. Работу над второй частью, как и над первой, вела компания "Трииксмедиа" и продюсер Сергей Щеглов. Правда, режиссерское кресло в этот раз занял Максим Бриус.

Создание второй картины продиктовано обстоятельствами.

"Ведь сама история, — поясняет Малькевич, — (к сожалению) не закончилась".

В первом фильме зрители узнали начало событий: российский социолог Максим Шугалей и его коллега-переводчик Самер Суэйфан во время согласованной рабочей командировки в Триполи были захвачены в плен террористами. Обнародование информации, которую они получили в ходе исследования, оказалось невыгодно ливийскому правительству. Социологов похитили и поместили в частную тюрьму, где они находятся уже больше года и ежедневно подвергаются пыткам и психологическому насилию.

"Шугалей-2" повествует о дальнейшей судьбе Максима Шугалея и Самера Суэйфана. Находясь в длительном заключении, Максим не теряет контроль над ситуацией и продолжает по крупицам собирать важную информацию, общаясь с разными людьми из своего окружения. Он понимает, что полученные сведения могут повлиять на все мировое сообщество, поэтому находит способы передавать их на родину. Он осознает, что является заложником этих знаний, которые так важны для террористов, и в скором времени его судьба будет решена.

"Максиму удаётся узнать, насколько глубоко террористы интегрировались во власть Триполи. Шаг за шагом он раскрывает их секреты: как и от кого они получают финансирование, какую цель преследуют, как устроена работорговля и куда направляют несчастных рабов", — поясняет Малькевич.

В это время в России родные, коллеги исследователей и неравнодушные люди, в числе которых и съёмочная группа "Трииксмедиа", продолжают поиски любых способов освободить ученых.