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Школьники России сдают первые ЕГЭ-2020

Общество

Первые экзамены в формате ЕГЭ сдают сегодня школьники России. Выпускники покажут свои знания по литературе, географии и информатике.

Как заявили в Рособрнадзоре, серьезных нарушений не выявлено.

"У нас уже несколько часовых поясов отчитались о том, что экзамен завершился … глубокой ночью он у нас стартовал … Серьёзных сбоев и нарушений мы не видим, достаточно спокойно", — пояснил врио главы Рособрнадзора Анзор Музаев.

В работу пунктов ЕГЭ в двух регионах коррективы внесла погода. В одном из них экзамен задержали на час, во втором — на два. Ребятам предложили отменить ЕГЭ и сдать его в резервный день, но выпускники отказались.

В Москве открыты 382 пункта сдачи ЕГЭ. На экзамены по разным предметам зарегистрировались почти 80 тысяч человек. Самые популярные предметы — русский язык, профильная математика и обществознание.

Ранее "Правда.Ру" писала, что от сдачи ЕГЭ отказались почти 10% заявителей. Это 73 тысячи выпускников.

ЕГЭ по истории и биологии могут изменить. В экзамены по этим предметам предлагается добавить вопросы про коронавирус.

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