РЖД решили продавать пассажирам "пустые места"

В скоростных поездах "Сапсан" и "Ласточка" теперь можно выкупить место, расположенное рядом, со скидкой 50%. Тариф носит название "Больше пространства" и, по мнению перевозчика, будет пользоваться популярностью в условиях продолжающегося риска распространения коронавирусной инфекции.

Билеты на два смежных кресла со скидкой на второе можно приобрести с 1 июля во всех кассах дальнего следования, на официальном сайте и в мобильном приложении РЖД.

"Тариф доступен при оформлении билетов на поезда "Сапсан" и "Ласточка" формирования Дирекции скоростного сообщения, курсирующих на маршрутах Санкт-Петербург-Москва, Москва-Иваново, Санкт-Петербург-Псков, Санкт-Петербург-Сортавала, Санкт-Петербург-Бологое и ряде других", — отмечается в заявлении компании.

В РЖД также отметили, что системой гибких тарифов и скидок планируется восстановить пассажиропоток, существенно снизившийся в период карантина. Однако, по мнению клиентов, компании следовало бы уделять больше внимания качеству обслуживания во время пути.

Огромное количество нареканий традиционно вызывает бортовое питание. На протяжении всего существования высокоскоростных поездов "Сапсан", "Ласточка" и "Стриж" путешественники оставляют возмущенные отзывы о низком качестве и завышенных ценах на железнодорожное меню.

Например, Марина возмущается: "Картошка наполовину сырая, наполовину пережаренная! Ну как так можно было сделать, еще и за какие деньги??? У рждшных поваров ни стыда, ни совести и руки известно откуда растут!" Вторит ей и Артемий: "Цены в вагоне-ресторане резко не соответствуют качеству блюд. Бутерброд был сухой, колбаса в нем будто неделю лежала, сыр стал жесткий. Нормальной жидкой еды там не оказалось, одна дорогая и невкусная сухомятка. Кофе не из автоматов, развести его вы и сами в принципе сможете, лучше не переплачивать за это".

Пассажирка Лана искренне удивляется тем, кто заказывает еду в поезде:

"Один раз попробовала и очень пожалела. За мои 520 рэ мне подали такое … Солянка (за 300, на минуточку, рублей) имела запах как в самой последней столовке и соответствующее содержание. А блинчики со сметаной за 220 — сами маленькие, а сметана далеко не первой свежести!"

Отметим, что питание в высокоскоростных поездах уже 10 лет бессменно предоставляет аутсорсинговая компания ООО "ЕСП", входящая в холдинг RBE Group. Ее руководство, несмотря на постоянное недовольство пассажиров, не стремится улучшать качество своих услуг. Поэтому нет ничего удивительного в том, что практически ежедневно в Сети появляются все новые и новые негативные отзывы от сапсановских путешественников.