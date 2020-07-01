В Петербурге на Дворцовой площади состоялась акция «Стоп поправки»

В Петербурге на Дворцовой площади сегодня проводилась акция, направленная против внесения поправок в Конституцию — "Стоп поправки". Как сообщает портал "Бумага", на площади собралось около 50 тысяч человек. Рядом находились сотрудники полиции.

Напомним, что 1 июля — главный и завершающий день голосования по поправкам в Конституцию. Ключевое положение поправок, которые были вынесены на голосование, дает право российскому президенту Владимиру Путину участвовать в президентских выборах в пятый раз и находится у власти до 2036 года.

Ранее в Москве сотрудники полиции задержали участников акции "2036". Восемь человек легли на брусчатке таким образом, чтобы их тела изображали это число.

Ранее "Правда.Ру" писала том, что почти полмиллиона человек проголосовали по Конституции онлайн.