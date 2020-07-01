ЦИК огласил данные по явке на голосование в России

Согласно данным ЦИК на 17:00 (мск), явка на голосование по поправкам к Конституции РФ в среднем по России составила 62,89%.

К указанному времени было обработано 3,23% протоколов по всей стране. 79,36% граждан проголосовали за поправки к Конституции РФ, 28,60% выступили против.

Таким образом, согласно первым полученным результатам голосования, большинство граждан РФ согласны с необходимостью внесения изменений в Конституцию государства.

Напомним, что общероссийское голосование проходит с 25 июня по 1 июля включительно. Среди ключевых поправок, вынесенных на голосование — право действующего президента снова принимать участие в президентских выборах и находиться у власти до 2036 года.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Петербурге на Дворцовой площади состоялась акция "Стоп поправки".