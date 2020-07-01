Год назад полицейский из США Джон Дуган получил политическое убежище в России. Теперь американец решил рассказать, что послужило причиной его бегства с родины.
Во время своей службы в полиции США он стал свидетелем того, как его коллеги расстреляли мужчину за неправильную парковку. Он обратился к руководству и рассказал всю правду, но его показания не ушли наверх. Тогда мужчина решил сделать сайт, где каждый американец мог бы рассказать о произволе со стороны полиции.
Сайт начал набирать популярность и за полицейским начали следить сотрудники ФБР. Изначально Дуган сбежал в Канаду, а затем — в Россию.
"У вас, говорят, тоже есть проблемы в полиции — взятки. Будь я на месте преступника, лучше бы я дал российскому полицейскому взятку, чем предпочел быть застреленным копом в США за неправильную парковку", — утверждает экс-полицейский.
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