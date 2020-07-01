Американский полицейский сбежал в Россию и объяснил свой поступок

Год назад полицейский из США Джон Дуган получил политическое убежище в России. Теперь американец решил рассказать, что послужило причиной его бегства с родины.

Во время своей службы в полиции США он стал свидетелем того, как его коллеги расстреляли мужчину за неправильную парковку. Он обратился к руководству и рассказал всю правду, но его показания не ушли наверх. Тогда мужчина решил сделать сайт, где каждый американец мог бы рассказать о произволе со стороны полиции.

Сайт начал набирать популярность и за полицейским начали следить сотрудники ФБР. Изначально Дуган сбежал в Канаду, а затем — в Россию.