Директор Большого московского государственного цирка Эдгард Запашный призвал жителей России принять участие в голосовании по внесению поправок в Конституцию.
"Я надеюсь, что голосование по Конституции РФ завершится удачно и как можно меньше грязных разговоров будет вокруг этого. Моя позиция — голосовать нужно. А за или против — дело каждого", — утверждает Запашный.
В Москве скончался известный актер и друг Александра Реввы Максим Парфенов. Артист выпал из окна своей квартиры, которая расположена на 11 этаже.