Директор Большого московского государственного цирка Эдгард Запашный призвал жителей России принять участие в голосовании по внесению поправок в Конституцию.

"Я надеюсь, что голосование по Конституции РФ завершится удачно и как можно меньше грязных разговоров будет вокруг этого. Моя позиция — голосовать нужно. А за или против — дело каждого", — утверждает Запашный.