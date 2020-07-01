Европейские парламентарии поражены высокой явкой на голосование в Крыму

Депутаты Европарламента, прибывшие в Крым, были поражены высокой явкой избирателей, которая была зафиксирована к утру 1 июля. Они уже с утра начали объезд избирательных участков, на которых проходит голосование по поправкам к Конституции РФ.

Группа депутатов, политиков и общественных деятелей из европейских стран посетила избирательный участок в Симеизе и в Алупке.

Глава делегации, член комитета Европарламента по иностранным делам, Тьерри Мариани заявил, что он был приятно удивлен высоким уровнем организации процесса голосования с точки зрения соблюдения санитарных мер.

"Высокий процент явки в Крыму — 70% по состоянию на утро 1 июля — говорит о том, что референдум носит демократичный характер", — отметил депутат парламента Берлина Гуннар Линдеманн.

Он подчеркнул, что все было грамотно организовано с технической точки зрения. Ему было интересно посмотреть, как будут соблюдаться санитарные меры в условиях пандемии коронавируса.

"Мы хотели поучиться, как организовать выборы в Германии в следующем году. В Крыму все продумано: есть и перчатки, и маски, а люди могут прийти и отдать голос, не подвергая себя риску", — сообщил Линдеманн.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в России завершилось досрочное и электронное голосование.