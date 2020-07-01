ЦИК: Явка за все время голосования по Конституции превысила 55%

За шесть дней голосования по поправкам к Конституции РФ явка по всей стране составила 55,27%, сообщает Центризбирком (ЦИК).

Самая высокая явка была зафиксирована на 10:30 (московское время) в Чечне - 84,62%. Жители Кемеровской области также активно участвуют в голосовании — явка по региону составила 81,29%". В Мурманской области зафиксирована самая низкая явка — всего 32,68%.

Напомним, что голосование стартовало 25 июня. В Москве и Нижегородской области до 30 июня можно было голосовать дистанционно.

Российский президент Владимир Путин также принял участие в голосовании. Он прибыл на избирательный участок 2151, который был открыт в Российской академии наук.

20 июня глава государства выступил с обращением к гражданам по поводу поправок в Конституцию.