За шесть дней голосования по поправкам к Конституции РФ явка по всей стране составила 55,27%, сообщает Центризбирком (ЦИК).
Самая высокая явка была зафиксирована на 10:30 (московское время) в Чечне - 84,62%. Жители Кемеровской области также активно участвуют в голосовании — явка по региону составила 81,29%". В Мурманской области зафиксирована самая низкая явка — всего 32,68%.
Напомним, что голосование стартовало 25 июня. В Москве и Нижегородской области до 30 июня можно было голосовать дистанционно.
Российский президент Владимир Путин также принял участие в голосовании. Он прибыл на избирательный участок 2151, который был открыт в Российской академии наук.
20 июня глава государства выступил с обращением к гражданам по поводу поправок в Конституцию.
"Мы голосуем за страну, в которой хотим жить. Голос каждого — самый важный", — заявил президент.
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