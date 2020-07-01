На избирательных участках в Королёве приняли участие в голосованиях по Конституции лётчики-космонавты Елена Серова, Олег Артемьев и Олег Кононенко.

"Сегодня особенное голосование. Оно лишено политической окраски: мы не выбираем депутатов, мы не выбираем партию. Но вопрос касается каждого из нас — нам необходимо прийти и изъявить свою волю по поправкам к конституции", - заявил Кононенко.