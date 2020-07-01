С 1 июля в России повысят тарифы на ЖКХ

Коронавирус и вызванный им экономический кризис не стали препятствием для ежегодного повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги, которое происходит в России 1 июля.

В среднем "коммуналка" подорожает на 4 %

Правительство еще в октябре прошлого года утвердило индексы, устанавливающие максимально допустимый в этом году рост цен за услуги ЖКХ для каждого региона.

Так, минимальный рост тарифов предусмотрен для жителей Ненецкого автономного округа — здесь "коммуналка" подорожает на 2,4 %. Для жителей Пермского края и Мурманской области повышение тарифов будет более заметным — рост составит 3%.

В Санкт-Петербурге тарифы повысят на 3,8%, в Московской области и Краснодарском крае - на 4,1%. Жителям Москвы, Омской области, Бурятии и Якутии за услуги ЖКХ придется платить на 5% больше. Больше всего "коммуналка" подорожает в Чечне - на 6,5%.

Стоит отметить, что некоторые депутаты были против повышения тарифов на ЖКХ, так как многие россияне еще находятся в сложном финансовом положении из-за пандемии коронавируса. Но в Минстрое заявили, что тогда отрасль ЖКХ вынуждена будет нести огромные финансовые потери и не сможет выполнить программы по подготовке к зимнему сезону.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что сотрудник школы украл с работы компьютеры, чтобы оплатить долг за ЖКУ.