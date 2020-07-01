В Екатеринбурге с утра проголосовали более 15 тысяч человек

В Екатеринбурге к 11:00 1 июля в голосовании по поправкам к Конституции РФ приняли участие более 15 тысяч человек. По словам мэра города Александра Высокинского, в целом отмечается высокая степень готовности избирательных участков уральской столицы к большому количеству избирателей.

"Все участки начали работу в штатном режиме. Сегодня утром проехал несколько участков, чтобы ещё раз проверить наличие средств индивидуальной защиты и как организована работа. Всё идёт штатно, без замечаний", — заявил он на брифинге по итогам объезда.

В Екатеринбурге также работают члены избирательных комиссий и волонтёры, которые ходят по домам избирателей. Они ещё раз призывают жителей принять участие в голосовании.