В Екатеринбурге к 11:00 1 июля в голосовании по поправкам к Конституции РФ приняли участие более 15 тысяч человек. По словам мэра города Александра Высокинского, в целом отмечается высокая степень готовности избирательных участков уральской столицы к большому количеству избирателей.
"Все участки начали работу в штатном режиме. Сегодня утром проехал несколько участков, чтобы ещё раз проверить наличие средств индивидуальной защиты и как организована работа. Всё идёт штатно, без замечаний", — заявил он на брифинге по итогам объезда.
В Екатеринбурге также работают члены избирательных комиссий и волонтёры, которые ходят по домам избирателей. Они ещё раз призывают жителей принять участие в голосовании.
"На участках всё безопасно. Средства индивидуальной защиты есть в полной объёме. В течение дня будем отслеживать ситуации и по, мере необходимости, добавлять ресурсы", — отметил градоначальник.
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