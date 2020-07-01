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В Омской области COVID-19 выявили у 17 членов избиркомов

Общество

В Омской области, в преддверии голосования по поправкам к Конституции РФ аппарат избиркома и все члены избирательных комиссий сдали тесты на COVID-19. В результате оказалось, что сразу 17 человек заразились коронавирусной инфекцией.

Сейчас все члены избирательной комиссии соблюдают самоизоляцию. Они находятся под наблюдением медиков.

Всем членам избиркомов выданы предписания о запрете находиться в общественных местах.

С целью снижения риска заражения организаторы голосования ввели форму голосования избирателей рядом с домом, у подъезда. Все избирательные участки в Омской области регулярно дезинфицируют. Кроме того, все они оснащены средствами индивидуальной защиты — масками и перчатками.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в России завершилось досрочное и электронное голосование. Высказать свое мнение по поправкам в Конституцию россияне могли в течение шести дней — с 25 по 30 июня включительно.

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