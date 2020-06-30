С 6 июля в Петербурге возобновят работу музеи и фитнес-центры

В Петербурге с 6 июля возобновят свою работу музеи, выставки, бассейны и фитнес-клубы. Об этом сообщили в пресс-службе администрации губернатора города.

"С 6 июля возобновляют свою деятельность государственные музеи и государственные учреждения культуры, осуществляющие выставочную деятельность, плавательные бассейны и фитнес-центры (за исключением находящихся в зданиях торгово-развлекательных и торговых центров и комплексов), негосударственные бани и банные комплексы (исключительно в части работы помывочных зон)", — говорится в сообщении.

Кроме того, с 6 июля будут открыты небольшие по площади магазины (не более 400 кв. м), у которых есть отдельный вход с улицы.

Посетители музеев и выставочных залов должны будут соблюдать стандарты безопасности — надевать защитные маски и перчатки, а также соблюдать социальную дистанцию.

Посещение фитнес-клубов и бассейнов возможно только по предварительной записи. Сотрудники должны использовать средства индивидуальной защиты. В залах для занятий спортом должно быть не более одного человека на 4 кв. м площади.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что с 15 июня в Петербурге возобновили работу парикмахерские.