Открылись продажи билетов на поезда Москва-Крым

Россиянам предлагают с комфортом добраться до Крыма. Продажи билетов стартовали 30 июня

Доехать можно из столицы России до Севастополя и Евпатории.

"Тридцатого июня стартуют продажи билетов на новые направления в Крым. Поезда "Таврия" с середины июля отправятся из Москвы в Севастополь и Евпаторию, также увеличивается частота курсирования поездов из Екатеринбурга и обратно. В составе поездов купейные и плацкартные вагоны", — сообщает пресс-служба компании "Грандсервисэкспресс", которая является железнодорожным оператором.

Поезд на Севастополь отправится из Москвы 14 июля и будет ходить через день. До Черноморского побережья можно добраться за 36 часов.

С 15 июля начнет курсировать поезд Москва-Евпатория. Он также будет ездить через день. Пассажиры проведут в пути 35 часов.

Поезда "Симферополь-Екатеринбург" и "Екатеринбург-Симферополь" начнут курсировать с 18 июля.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что россияне покупают по 200 тысяч билетов на поезда в сутки. Чтобы перевезти всех желающих, РЖД восстанавливает поезда дальнего следования.