В России начали производить планшеты для переписи населения

В Москве и Ивановской области запущено производство электронных планшетов, которые будут использованы для проведения всероссийской переписи населения.

Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 30 апреля 2021 года. Всех переписчиков планируют оснастить электронными планшетами.