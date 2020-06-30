В Москве и Ивановской области запущено производство электронных планшетов, которые будут использованы для проведения всероссийской переписи населения.
Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 30 апреля 2021 года. Всех переписчиков планируют оснастить электронными планшетами.
"Производством планшетов займутся российские производители компьютерной техники — "Байтэрг" (Москва) и ПК "Аквариус" (Шуя, Ивановская область). Полномасштабный выпуск планшетов начался 30 июня", — сообщили в Росстате.
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