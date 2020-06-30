Школьники голосуют за поправки в Конституцию в Minecraft

В компьютерной игре Minecraft построили целый участок для голосования по внесению поправок в Конституцию России. Принять участие в голосовании могут все и даже школьники, которым ещё нет 18 лет.

Создатели участка попытались полностью повторить реальную процедуру голосования. На входе игрока встречают два волонтера, затем игроку предлагают взять медицинскую маску и проследовать к месту голосования. Сам участок украшают российские триколоры, а на экранах транслируются агитационные ролики.

Разумеется, это всего лишь имитация голосования. Голоса игроков не будут учтены в ЦИК.