Выпускники российских вузов смогут вместо защиты диплома презентовать стартапы. И эту идею поддерживают в Совете Федерации.

Свое мнение по этому вопросу "Правде.Ру" пояснила председатель комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова.

"Уже целый ряд вузов и предприятий и крупного, и малого, и среднего бизнеса в такой коллаборации уже работают. Традиционная дипломная работа, как правило, подтверждает компетенции, что студент — специалист в той или иной области, но, как правило, остается таким теоретическим посылом. А возможность представлять свои стартапы — это то, что мы называем, чтобы наша наука служила тем потребностям, которые сегодня востребованы в стране, в мире. И очень часто мы в своей практике видим, как предприятие выходит к конкретному вузу, научной лаборатории и говорит, что у них есть определенные задачи, которые нужно решить. И какая-то группа инициативных ребят очень быстро участвуют в таких проектах. Так почему у нас все, что нужно для экономики, должно жить отдельной жизнью, а наше обучение — своей. Этого, безусловного, не должно быть", — подчеркнула эксперт.