В России хотят изменить условия выдачи банковских карт для пенсионеров

На сайте Российской общественной инициативы опубликовано предложение, направленное на повышение безопасности денежных сбережений пенсионеров.

В чем суть?

Общественники предлагают изменить правила оформления и выпуска банковских карт. Они утверждают, что все банковские карты с чипами могут быть небезопасны для пожилых людей.

"Все эти аргументы в пользу бесконтактной оплаты для пенсионеров просто неубедительны. Как только пенсионер как-то утратит карту, любой нашедший ее сможет воспользоваться ею и совершить покупки. А для пожилых людей потеря в несколько тысяч может стать достаточно серьезной", — сообщили активисты.

Общественники считают, что необходимо давать возможность пенсионерам самим выбирать тип карты — с бесконтактной функцией или с нею.

В Пенсионном фонде РФ сообщили, что с 1 июля все социальные выплаты будут переводиться только на карты платежной системы "Мир".

Ранее "Правда.Ру" писала о том, как защитить банковскую карту от мошенников.