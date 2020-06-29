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Принц Гарри пожалел о переезде в США

Общество

35-летний принц Гарри уже жалеет о том, что согласился переехать жить в США, сообщает The Sun со ссылкой на книгу Энди Тиллетта и Дилана Ховарда "Королевские войны: неизвестные подробности скандального разрыва Гарри и Меган с домом Виндзоров".

Ему сложно адаптироваться к жизни в новых условиях. Ситуация осложнилась тем, что в мире началась пандемия коронавируса, а потом заболел отец Гарри — принц Чарльз

У внука Елизаветы II начались угрызения совести из-за того, что он оставил свою родную страну в такой сложный период и не смог находиться рядом со своими близкими.

По мнению авторов книги, 38-летняя Меган Маркл поддерживает мужа и делает все, чтобы помочь ему адаптироваться в Лос-Анджелесе. Она надеется, что как только нормализуется эпидемиологическая ситуация и страна вернется к нормальному ритму жизни, ее супруг сможет полюбить Лос-Анджелес и их новую жизнь.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что принц Гарри тайно прилетел в Лондон без Меган Маркл.

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