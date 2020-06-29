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В России начнут приравнивать стартапы к дипломным работам

Общество

Со следующего года российские студенты получал возможность представлять в виде дипломной работы стартапы. Таким образом они могут не только подтвердить свою квалификацию, а также получить диплом, но и привлечь инвестиции в свой проект.

"Зачем это нужно студенту? У него есть возможность проверить "рыночность" своей идеи вместе с экспертами, которые могут стать менторами в дальнейшей работе над проектом. Для университета диплом в виде стартапа дополняет систему вовлечения в предпринимательскую и инновационную деятельность. Кроме того, опыт работы выпускников со стартапом приближает вузовское образование к потребностям рынка", — пояснил руководитель Томского политехнического университета Андрей Яковлев.

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