Со следующего года российские студенты получал возможность представлять в виде дипломной работы стартапы. Таким образом они могут не только подтвердить свою квалификацию, а также получить диплом, но и привлечь инвестиции в свой проект.
"Зачем это нужно студенту? У него есть возможность проверить "рыночность" своей идеи вместе с экспертами, которые могут стать менторами в дальнейшей работе над проектом. Для университета диплом в виде стартапа дополняет систему вовлечения в предпринимательскую и инновационную деятельность. Кроме того, опыт работы выпускников со стартапом приближает вузовское образование к потребностям рынка", — пояснил руководитель Томского политехнического университета Андрей Яковлев.
Согласно последней информации известная актриса Анастасия Заворотнюк идёт на поправку.