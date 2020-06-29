В России начнут приравнивать стартапы к дипломным работам

Со следующего года российские студенты получал возможность представлять в виде дипломной работы стартапы. Таким образом они могут не только подтвердить свою квалификацию, а также получить диплом, но и привлечь инвестиции в свой проект.