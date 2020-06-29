МГУ возглавил еще один рейтинг

Лучше всего физику в России преподают в Московском государственном университете им. Ломоносова. МГУ возглавил рейтинг ARWU по этому предмету.

На втором месте оказался Новосибирский госуниверситет, на третьем — Московский физико-математический институт.

Математику лучше всего преподают в Высшей школе экономики. Также высокую оценку получил Санкт-Петербургский государственный университет, МГУ и Российский университет дружбы народов.

Те, кто планирует получить глубокие знания по химии, должны выбрать МГУ или Новосибирский госуниверситет. А те, кто интересуется наукой об атмосфере, могут подать документы в Национальный исследовательский Нижегородский госуниверситет им. Лобачевского.

Среди машиностроительных вузов лучшая учебная программа разработана в Томском политехническом университете и Новосибирском госуниверситете.

Ранее "Правда.Ру" писала, что вместо дипломной работы выпускники вузов смогут презентовать стартапы. Эта возможность появится у студентов со следующего года. Таким образом они могут не только подтвердить свою квалификацию, получить диплом, но и привлечь инвестиции в свой проект.