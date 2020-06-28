Блогер Baijiahao посвятил статью размышлениям об окрошке.
По его мнению, окрошка напоминает и суп и салат одновременно. Но самостоятельно приготовить окрошку в Китае будет затруднительно.
Со слов блогера, "правильная" окрошка не может быть приготовлена без лука, укропа и петрушки.
"Их трудно купить в Китае, но они необходимы для того, чтобы приготовить настоящую русскую окрошку", — пишет Baijiahao.
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