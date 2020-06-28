У Китая нет ингредиентов для приготовления окрошки

Блогер Baijiahao посвятил статью размышлениям об окрошке.

По его мнению, окрошка напоминает и суп и салат одновременно. Но самостоятельно приготовить окрошку в Китае будет затруднительно.

Со слов блогера, "правильная" окрошка не может быть приготовлена без лука, укропа и петрушки.