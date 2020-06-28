Китаец объяснил, почему в Китае не хотят брать в жены русских девушек

О русских девушках сложилось немало разных стереотипов за рубежом, большинство из которых не соответствуют действительности. Однако некоторые иностранцы имеют к ним вполне обоснованные претензии.

Журналист китайского издания Sohu объяснил, почему мужчины в Китае не хотят брать в жены русских девушек.