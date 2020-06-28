О русских девушках сложилось немало разных стереотипов за рубежом, большинство из которых не соответствуют действительности. Однако некоторые иностранцы имеют к ним вполне обоснованные претензии.
Журналист китайского издания Sohu объяснил, почему мужчины в Китае не хотят брать в жены русских девушек.
"Они любят выпивать, считая, что таким образом они выпускают свое "я" и проявляют истинный характер. Кроме того, они делают все спустя рукава, не слишком аккуратны в мелочах и не вкладывают душу в поистине важные дела", — пояснил журналист.
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