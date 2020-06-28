Жизни россиян гораздо важнее спасения экономики. Необходимо сначала обеспечить безопасность граждан, а потом с их помощью решать экономические вопросы.

С таким заявлением выступил президент России Владимир Путин.

"Жизнь, здоровье граждан лежит в основе каждого государства. Любого государства. А у нас, с нашими территориями, с нашими демографическими проблемами это проблема проблем, вопрос вопросов, абсолютно приоритетная вещь. Сохранить жизни и здоровье людей, потом остальные проблемы мы решим. Все потом к этому приложится", — пояснил глава государства.