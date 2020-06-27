Телеведущая Ксения Собчак сообщила о подготовке судебных исков из-за нападения на нее и съемочную группу в женском монастыре Свердловской области.
Собчак уверенна в своей победе над нападающими из-за оставшихся видеозаписях на запасных флеш-картах.
"Сняли побои в травмпункте. Заявления оформили. Полиция вернула камеру", — написала Собчак в своём телеграм-канале.
Видео с камер наблюдения, зафиксировавшее, как солдат прикладом винтовки разбивает стекла в машине ФСО прямо перед началом парада Победы в Москве, опубликовало ТАСС.