Собчак: мы сняли побои и собираемся подавать в суд

Телеведущая Ксения Собчак сообщила о подготовке судебных исков из-за нападения на нее и съемочную группу в женском монастыре Свердловской области.

Собчак уверенна в своей победе над нападающими из-за оставшихся видеозаписях на запасных флеш-картах.