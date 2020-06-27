Женщина не могла забеременеть несколько лет потому что была мужчиной

У тридцатилетней женщины обнаружили мужские хромосомы после жалоб на боли в животе.

Медики обозначили ее заболевание синдромом Морриса. Люди с такими данными выглядят как женщины, но на самом деле являются недоразвитыми мужчинами.

Индианка девять лет пыталась завести ребенка со своим любимым мужчиной.

Известно, что за всю жизнь у нее никогда не было менструаций.