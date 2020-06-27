У тридцатилетней женщины обнаружили мужские хромосомы после жалоб на боли в животе.
Медики обозначили ее заболевание синдромом Морриса. Люди с такими данными выглядят как женщины, но на самом деле являются недоразвитыми мужчинами.
Индианка девять лет пыталась завести ребенка со своим любимым мужчиной.
Известно, что за всю жизнь у нее никогда не было менструаций.
Видео с камер наблюдения, зафиксировавшее, как солдат прикладом винтовки разбивает стекла в машине ФСО прямо перед началом парада Победы в Москве, опубликовало ТАСС.