Данные о пользователях Skyeng выставлены на продажу

Директор DeviceLock предположил утечку данных сервиса Skyeng.

Ашот Оганесян, основатель и директор компании, которая занимается разработкой систем для борьбы с утечками данных сообщил о возможном хищении базы данных пользователей сервиса по изучению английского языка.

По его словам, эту базу продают всего за 40 тысяч рублей. В ней содержатся личные данные клиентов и преподавателей.