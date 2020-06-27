Директор DeviceLock предположил утечку данных сервиса Skyeng.
Ашот Оганесян, основатель и директор компании, которая занимается разработкой систем для борьбы с утечками данных сообщил о возможном хищении базы данных пользователей сервиса по изучению английского языка.
По его словам, эту базу продают всего за 40 тысяч рублей. В ней содержатся личные данные клиентов и преподавателей.
"База выглядит вполне реальной и, по утверждению продавца, включает около 5 миллионов строк, содержащих ФИО, дату рождения, телефон, страну, адрес электронной почты", — сообщил Оганесян.
Видео с камер наблюдения, зафиксировавшее, как солдат прикладом винтовки разбивает стекла в машине ФСО прямо перед началом парада Победы в Москве, опубликовало ТАСС.