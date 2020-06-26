НТИ проведет два новых конкурса для школьников

Рабочая группа Национальной технологической инициативы (НТИ) запустила два новых конкурса — Первый Всероссийский конкурс кружков и Цифровой конкурс компетенций "Талант 20.35". Оператором конкурсов в Москве выступил Городской методический центр Департамента образования и науки города Москвы.

Всероссийский конкурс кружков является одним из мероприятий, направленных на выполнение поручения президента РФ о создании сети кружков на базе общеобразовательных организаций по модели Кружкового движения НТИ. По итогам первого этапа конкурса будут созданы карта и реестр кружков.

"Это возможность все те интересные наработки, которые сформировались в наших школах, заявить при помощи очень простой регистрации на сайте", — рассказал директор Городского методического центра Андрей Зинин.

Все заявленные на конкурс кружки получат сертификат НТИ, будут включены в реестр НТИ и карту технологических кружков. Победители и финалисты получат дипломы, а их конкурсные материалы будут опубликованы на портале Кружкового движения НТИ. По словам Андрея Зинина, это "безусловное признание для школ, которые всерьез реализуют технологическую направленность".

Прием заявок на конкурс "Талант 20.35" идет до 31 июля. Его участникам достаточно вовремя вносить информацию о своих достижениях на платформу Талант, проходить онлайн-курсы, участвовать в хакатонах и Олимпиаде КД НТИ, то есть вести жизнь обычного старшеклассника. Как отмечается на сайте конкурса, он помогает вузам найти талантливых абитуриентов, а абитуриентам — университет мечты.

Школьники-победители конкурса смогут получить до 10 дополнительных баллов к результатам ЕГЭ при поступлении в 48 вузов-партнеров конкурса.