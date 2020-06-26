Защита обещала подумать об обжаловании приговора по делу Серебренникова

Адвокат Юрия Итина сообщил о том, что защита будет думать над обжалованием приговора фигурантам дела "Седьмой студии".

"Мы подумаем над обжалованием", — сказал адвокат Юрий Лысенко.

Известно, что Лысенко ждет материалы, которые должны получить в этот понедельник.

Согласно приговору, сам Кирилл Серебрянников и Юрий Итин отделались условным лишением свободы на два года. Еще одному фигуранту Алексею Малобродскому дали 2 года условно, а Софье Апфельбаум выписали штраф на сто тысяч рублей.