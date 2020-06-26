Трансляцию парада Победы посмотрели больше 3,5 миллиона москвичей

Большинство жителей Москвы смотрело трансляцию парада Победы по Первому каналу. Аудитория составила 1,8 миллиона человек.

На "России-1" парад смотрели больше 957 тысяч зрителей. НТВ для просмотра торжественного мероприятия выбрали 220 тысяч человек.

Всего за трансляцией следили 3,58 миллиона москвичей. Такие данные приводит Mediascope. Охват составил чуть больше 30% от всех жителей столицы. Это те, кто смотрели программу не менее одной минуты.

Напомним, что парад, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, прошел в Москве на Красной площади 24 июня. Почетным гостем стал ветеран, который участвовал в самом первом параде в 1945 году. Алексей Николаевич Кужильный приехал из Донецкой народной республики, где он сейчас проживает. Ветеран ушел на фронт, когда ему было 16 лет.

Парад Победы произвел большое впечатление на президента Белоруссии. Во время разговора с одним из ветеранов войны, Александр Лукашенко расчувствовался и даже протер глаза платком. Также он назвал Москву "столицей Родины".