Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Новости Все >
Лукашенко заявил, что москвичи скупают недвижимость с Минске
Сотрудники жандармерии Турции приговорены к пожизненному заключению
Более 100 человек в Индии скончались от удара молнии
Таиланд готов возобновить международное сообщение с сентября
Крымским автобусам разрешили выезжать в другие регионы
В Минприроды разрабатывают стратегию развития экотуризма
Президент выступит с обращением к выпускникам 27 июня
Гончаренко согласился на встречу с руководством ЦСКА
Кличко рассказал об увеличении случаев заражения COVID-19 среди детей

Трансляцию парада Победы посмотрели больше 3,5 миллиона москвичей

Общество

Большинство жителей Москвы смотрело трансляцию парада Победы по Первому каналу. Аудитория составила 1,8 миллиона человек.

На "России-1" парад смотрели больше 957 тысяч зрителей. НТВ для просмотра торжественного мероприятия выбрали 220 тысяч человек.

Всего за трансляцией следили 3,58 миллиона москвичей. Такие данные приводит Mediascope. Охват составил чуть больше 30% от всех жителей столицы. Это те, кто смотрели программу не менее одной минуты.

Напомним, что парад, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, прошел в Москве на Красной площади 24 июня. Почетным гостем стал ветеран, который участвовал в самом первом параде в 1945 году. Алексей Николаевич Кужильный приехал из Донецкой народной республики, где он сейчас проживает. Ветеран ушел на фронт, когда ему было 16 лет.

Парад Победы произвел большое впечатление на президента Белоруссии. Во время разговора с одним из ветеранов войны, Александр Лукашенко расчувствовался и даже протер глаза платком. Также он назвал Москву "столицей Родины".

Последние материалы
Пляж "Роза Хутор" получил "Голубой флаг"
США и Россия переходят к войне летающих роботов
На развитие музея-заповедника Есенина под Рязанью выделят 44 млн рублей
Лукашенко заявил, что москвичи скупают недвижимость с Минске
Сотрудники жандармерии Турции приговорены к пожизненному заключению
Более 100 человек в Индии скончались от удара молнии
Опыт Болгарии в Евросоюзе оказался не успешен. Почему?
Трансляцию парада Победы посмотрели больше 3,5 миллиона москвичей
Таиланд готов возобновить международное сообщение с сентября
Крымским автобусам разрешили выезжать в другие регионы
Популярное
Происшествия
Напекло голову? Почему солдат разбил стёкла машины ФСО перед парадом

Парад Победы на Красной площади не обошёлся без инцидента.

Напекло голову? Почему солдат разбил стёкла машины ФСО перед парадом
Андрей Грозин: Токаев поощряет неприятие России в Казахстане
Бывший СССР
Андрей Грозин: Токаев поощряет неприятие России в Казахстане
Новости спорта
В WADA ответили США на предложение прекратить финансирование
Политика. Новости и аналитика
Эксперты предупредили о новой пенсионной реформе
Игорь Буккер "Стена Чингисхана" была возведена не для войны Игорь Буккер Любовь Степушова Москву не обрадует отказ Токио от ПРО США Любовь Степушова Наталия Красовская Наши виртуальные друзья: как спастись от самообмана Наталия Красовская
Комментарии
Глава Крыма приглашает россиян на курорты
Россия поставит Сербии партию танков Т-72Б3
Игорь Гундаров: беллетристика десакрализирует Конституцию
СМИ сообщают о предотвращенной ФСБ диверсии на параде Победы
Россия поставит Сербии партию танков Т-72Б3
Игорь Гундаров: беллетристика десакрализирует Конституцию
Андрей Грозин: Токаев поощряет неприятие России в Казахстане
Украинская народная примета: перед выборами вспомнить о языковой проблеме
Тату-мастер Марья Тюрпеко: "Я не люблю стереотипы"
Девушка, потерявшая туфлю на параде, получила награду
Девушка, потерявшая туфлю на параде, получила награду
Андрей Грозин: Токаев поощряет неприятие России в Казахстане
От сдачи ЕГЭ отказались почти 10% заявителей
"У меня есть видение": генерал из США предрек "вторжение" России на Украину
Тарзан предстал перед фанатами в совершенно новом образе
Путин не исключил вероятность того, что будет участвовать в выборах
Путин не исключил вероятность того, что будет участвовать в выборах
Украинская народная примета: перед выборами вспомнить о языковой проблеме
Человечество хочет сделать 2020 год еще тяжелее?
"У меня есть видение": генерал из США предрек "вторжение" России на Украину
Путин допустил, что будет баллотироваться на пост президента
О проекте Обратная связь Реклама
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ