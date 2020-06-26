Председатель ЦИК Элла Памфилова попросила своих коллег ответственно подходить к проведению голосования на придомовых территориях и не давать поводов для осуждений и скандалов.

"Я прошу всех коллег, которые сейчас находятся в регионах, возьмите под личный контроль все голосование, которое проходит на придомовых территориях. Ещё раз людей проконсультируйте. Имейте в виду, что за вами так и будут из-под кустиков подглядывать и снимать, извините, как чихнете. И все это будет в определенных интерпретациях", — сказала Памфилова в информцентре ЦИК, обращаясь к комиссиям в регионах.