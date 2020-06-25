Девушка, потерявшая туфлю на параде, получила награду

Представитель Балтийского флота Роман Мартов сообщил подробности награждения девушки, потерявшей туфлю во время парада в Калининграде.

Фельдшер Ксения Кальчинская, несмотря на неловкую ситуацию, не покинула строй и продолжила маршировать на босу ногу.

Ранее командующий флотом адмирал Александр Носатов пообещал наградить девушку за дисциплинированность. Своё слово он сдержал. Сегодня Кальчинская, для которой это был третий парад, получила от командующего медаль, грамоту и букет цветов.

Награждение происходило перед строем мичманов и офицеров, сообщает РИА "Новости".