Больше 28 миллиардов рублей получили москвичи от государства

Прямые денежные выплаты, отмена взносов за капремонт, увеличение зарплат — в Москве во время эпидемии действовал целый ряд мер господдержки. Общая сумма, выделенная на эти цели из бюджета столицы, составила больше 28 миллиардов рублей.

Основная часть — прямые выплаты москвичам.

"Более трети от всего объема помощи составили прямые выплаты гражданам из городского бюджета, этот показатель уже превысил 10 миллиардов рублей. Такую поддержку получили более двух миллионов человек — 16% москвичей. В их числе жители в возрасте старше 65 лет и хронические больные, соблюдавшие режим самоизоляции, а также семьи, которые с начала этого года получают ежемесячную денежную выплату на детей в возрасте от трех до семи лет", — пояснил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Еще 3,7 миллиарда рублей были переданы москвичам в натуральной форме. Такую помощь от городских властей получили полтора миллиона человек, 3,5 миллиона жителей Москвы освобождены от уплаты взносов на капремонт. Общая сумма субсидии составляет 11,1 миллиарда рублей.

Во время эпидемии были увеличены зарплаты медиков. Работа врачей разных категорий стала оцениваться на 40-60% выше. Зарплаты выросли у 42,7 тысячи медработников на общую сумму в 3,2 миллиарда рублей.

Всего за время эпидемии помощь от городских властей получили больше семи миллионов москвичей. Помимо экстренных мер, власти столицы сохранили существующие льготы и социальные выплаты. На них в бюджете заложено свыше 495 миллиардов рублей.

Ранее "Правда.Ру" писала, что деловая активность в Москве превысила показатели, которые были до эпидемии.