Роскачество рассказало о возврате денег за "лишний" товар

Роскачество рассказало, как вернуть деньги за покупку, которая "случайно" оказалась в товарном чеке.

"Если покупатель платит деньги за товар, который не приобретал, — это не что иное, как обман потребителя. За это предусмотрена ответственность в виде штрафа по ст. 14.7 КоАП РФ "Обман потребителей", в том числе "обмеривание", обвешивание, обсчет при реализации товара. И не важно, умышленно вам "пробили" в чеке не приобретаемые товары или случайно", — цитирует пресс-служба замруководителя Роскачества Александра Борисова.

Отмечается, что доказать то, что вы не покупали "пробитый" товар, сможет администратор магазина. Если на видеокамерах не видно ваших покупок, нужно попросить сверить "лишний" предмет по номенклатуре.