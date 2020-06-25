Начался суд над Олегом Соколовым. У адвоката уже появились претензии

В Санкт-Петербурге начались судебные слушания по делу историка-наполеоноведа Олега Соколова, который обвиняется в убийстве своей аспирантки Анастасии Ещенко. Адвокат уже заявляет о процессуальных нарушениях.

На данный момент суд заслушал показания первых двух свидетелей по этому громкому делу:

Игоря Квактуна, врача анестезиолога-реаниматолога со "Скорой", который "приводил в чувство" Соколова, когда его выловили из реки Мойки.

Знакомого историка, утверждающего, что был участником вечеринки, устроенной доцентом после убийства сожительницы.

Следующее заседание состоится 29 июня. На нем своих свидетелей представит сторона защиты.

Новый адвокат Соколова — Сергей Лукьянов - только недавно "вступивший в дело", сомневается в том, что приговор будет справедливым и не исключает вероятность того, что его придется оспаривать. Основание, по словам Лукьянова, для этого есть уже сейчас: