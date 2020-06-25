В Санкт-Петербурге начались судебные слушания по делу историка-наполеоноведа Олега Соколова, который обвиняется в убийстве своей аспирантки Анастасии Ещенко. Адвокат уже заявляет о процессуальных нарушениях.
На данный момент суд заслушал показания первых двух свидетелей по этому громкому делу:
Следующее заседание состоится 29 июня. На нем своих свидетелей представит сторона защиты.
Новый адвокат Соколова — Сергей Лукьянов - только недавно "вступивший в дело", сомневается в том, что приговор будет справедливым и не исключает вероятность того, что его придется оспаривать. Основание, по словам Лукьянова, для этого есть уже сейчас:
"Мне не дали ознакомиться с некоторыми материалами дела. Например, файлами с двух мобильных телефонов моего подзащитного и его ноутбука. Суд считает, что все ознакомление с вещдоками должно проходить в рамках судебного процесса, дабы исключить вероятность утечки информации", — говорит защитник (цитата ТК "Звезда").
Сумма денежной компенсации, которую назначит суд Михаилу Ефремову за непреднамеренное убийство курьера Сергея Захарова, составит около миллиона рублей.